Происшествия

После снегопада дорога в ущелье Чункурчак стала непроходимой

На автодороге в ущелье Чункурчак зафиксировали множественные дорожно-транспортные происшествия. По словам очевидцев, из-за снега и сильного гололеда автомобили теряют управление и вылетают с проезжей части.

Сообщается, что в этом году на данном участке уложили новый асфальт, однако при неблагоприятных погодных условиях дорожное покрытие становится крайне скользким, что делает движение опасным и затруднительным.

Информация о пострадавших уточняется. Официальных комментариев от экстренных и дорожных служб на момент публикации не поступало.
