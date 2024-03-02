Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и нарушениям таможенных правил таможни «Манас» выявлен факт занижения стоимости товара. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

Установлено, что в адрес ОсОО «Э.Б.Т.» из США прибыли товары «прочие части оборудования для сортировки, помывки, измельчения, размалывания, смешивания и перемешивания грунта, камней, руд и другое». При проведении таможенного контроля установлено, что таможенная стоимость товара, указанная в инвойсе, была занижена на $108,9 тысячи.

«Сумма ущерба, нанесенного государству, составила 1 миллион 336 тысяч сомов с учетом пени. Материалы переданы в Генеральную прокуратуру КР для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.