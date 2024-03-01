08:51
USD 89.42
EUR 96.93
RUB 0.98
Происшествия

В Токтогуле трое мужчин забили до смерти своего приятеля

В Токтогуле трое мужчин забили до смерти своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, тело мужчины со следами насильственной смерти нашли 28 февраля в 13.57 дома.

Факт зарегистрирован в ЕРП. Возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В качестве подозреваемых задержаны два жителя Токтогульского района и один житель Бакай-Атинского района Таласской области. Им по 35, 36 и 40 лет. Они водворены в ИВС.

В ходе следственных мероприятий подозреваемые указали, что 27 февраля вечером распивали алкоголь и у них произошел конфликт с погибшим, из-за чего его избили и разъехались.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287983/
просмотров: 270
Версия для печати
Материалы по теме
В Джалал-Абаде водитель пытался изнасиловать пассажирку
В Джалал-Абаде задержаны члены террористической организации
В Джалал-Абаде нашли убийцу, который совершил преступление девять лет назад
В Кара-Балте нашли расчлененное тело. Задержан подозреваемый
Четыре человека погибли в результате стрельбы на рынке в Грузии
Кыргызстанца задержали в Москве за убийство 28-летней давности
Тройное убийство в Бишкеке. Горсуд оставил в силе решение первой инстанции
В Баткене муж задушил жену во время ссоры
В Казахстане экс-министр экономики убил жену. Расследование дела завершено
В туалете частного дома нашли утопленное тело мужчины. Задержан подозреваемый
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке задержан телефонный мошенник. Присвоил почти четверть миллиона сомов В Бишкеке задержан телефонный мошенник. Присвоил почти четверть миллиона сомов
Наркотики на&nbsp;сумму свыше 1&nbsp;миллиона сомов изъяли у&nbsp;кыргызстанца при задержании Наркотики на сумму свыше 1 миллиона сомов изъяли у кыргызстанца при задержании
ГКНБ задержал в&nbsp;Караколе пять чиновников за&nbsp;участие в&nbsp;земельной мафии ГКНБ задержал в Караколе пять чиновников за участие в земельной мафии
В&nbsp;Екатеринбурге продавцы из&nbsp;числа кыргызстанцев устроили забастовку В Екатеринбурге продавцы из числа кыргызстанцев устроили забастовку
Бизнес
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
1 марта, пятница
08:37
С 2022 года на ирригацию в Кыргызстане выделили 6,6 миллиарда сомов С 2022 года на ирригацию в Кыргызстане выделили 6,6 мил...
08:24
В Токтогуле трое мужчин забили до смерти своего приятеля
08:18
Кыргызстанский пловец Денис Петрашов выиграл второе золото на чемпионате Азии
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 февраля, четверг
23:45
Обмениваться контактами станет проще. WhatsApp готовит полезное обновление
23:22
Ежегодно 10 детям с тяжелыми пороками сердца будут проводить операции в Китае
22:48
Житель города Баткена ограбил шесть автосервисов
22:20
Сегодня ночью Казахстан переведет время на час назад
22:00
Когда платить налоги и сдавать отчеты. Календарь на 2024 год от Налоговой службы