В Токтогуле трое мужчин забили до смерти своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба УВД Джалал-Абадской области.

По ее данным, тело мужчины со следами насильственной смерти нашли 28 февраля в 13.57 дома.

Факт зарегистрирован в ЕРП. Возбуждено уголовное дело по статье 122 «Убийство» УК КР. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В качестве подозреваемых задержаны два жителя Токтогульского района и один житель Бакай-Атинского района Таласской области. Им по 35, 36 и 40 лет. Они водворены в ИВС.

В ходе следственных мероприятий подозреваемые указали, что 27 февраля вечером распивали алкоголь и у них произошел конфликт с погибшим, из-за чего его избили и разъехались.

Следствие продолжается.