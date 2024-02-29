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Житель города Баткена ограбил шесть автосервисов

В городе Баткене задержан гражданин по подозрению в краже в автосервисах. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

По ее данным, в милицию с заявлением обратились жители Баткенского и Кадамджайского районов. Они пожаловались, что в автосервисах города Баткена крадут аккумуляторы оставленных на ремонт машин и другие запчасти.

В ГОВД Баткена зарегистрировано шесть заявлений по статье 205 «Кража» УК КР. Начато досудебное производство. Задержан 42-летний местный житель Р.А. Он доставлен в следственную службу. Похищенные подозреваемым вещи найдены и изъяты. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287973/
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