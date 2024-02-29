МВД Кыргызстана: Ущерб от финансовых пирамид превысил 68 миллионов сомов

Милиция направила 217 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами, в суд, по 98 материалам проводится расследование. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, большинство уголовных дел зарегистрировано в Джалал-Абадской, Иссык-Кульской областях и Бишкеке.

«Общее число жертв от действий мошенников превысило 350 человек, причиненный материальный ущерб составил более 68 миллионов сомов. К уголовной ответственности привлечено 40 человек», — говорится в сообщении.

В МВД уточняют, что мошенники обычно являются хорошими манипуляторами и умеют влиять на людей психологически и эмоционально, изобретая новые способы получения денег.