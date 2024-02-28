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Происшествия

Угрозами отобрали автомобиль. В Кызыл-Кие задержаны подозреваемые в грабеже

В Кызыл-Кие задержаны трое граждан, которые украли автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

По ее данным, 24 февраля примерно в 2.00 на одной из улиц Кызыл-Кии трое неизвестных остановили машину Opel Vectra, за рулем которой находился 24-летний местный житель. Путем угроз злоумышленники отобрали у него авто и мобильный телефон. После чего они скрылись.

Потерпевший А. у. О. той же ночью обратился к дежурившим на дороге сотрудникам ГУОБДД. Выяснилось, что грабитель попал в аварию на угнанной машине.

Заявление потерпевшего зарегистрировано в ГОВД Кызыл-Кии. Начато досудебное производство по статьям 206 «Грабеж» и 211 «Угон автомототранспортного средства».

Задержаны жители Кызыл-Кии 21-летний Т.К., 19-летние П.С. и И.Б. Они переданы следственной службе.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/287834/
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