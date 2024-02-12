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Задержан экс-мэр Чолпон-Аты. Его подозревают в передаче земли Камчи Кольбаеву

Выявлен факт злоупотребления должностным положением со стороны экс-мэра Чолпон-Аты. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, экс-градоначальник Чолпон-Аты И.Б.Ш. причастен к передаче ныне покойному лидеру ОПГ Камчыбеку Асанбеку (Камчи Кольбаеву) земельного участка в Чолпон-Ате стоимостью более 10 миллионов сомов.

В ходе обыска дома И.Б.Ш. изъяты боеприпасы к огнестрельному оружию.

Решением суда экс-мэр Чолпон-Аты заключен под стражу на месяц.

Кроме этого, в рамках указанного уголовного дела задержан специалист филиала ГУ «Кадастр» по Иссык-Кульскому району М.Т.Б.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286497/
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