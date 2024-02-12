Задержан экс-мэр Чолпон-Аты. Его подозревают в передаче земли Камчи Кольбаеву

Выявлен факт злоупотребления должностным положением со стороны экс-мэра Чолпон-Аты. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, экс-градоначальник Чолпон-Аты И.Б.Ш. причастен к передаче ныне покойному лидеру ОПГ Камчыбеку Асанбеку (Камчи Кольбаеву) земельного участка в Чолпон-Ате стоимостью более 10 миллионов сомов.
В ходе обыска дома И.Б.Ш. изъяты боеприпасы к огнестрельному оружию.
Решением суда экс-мэр Чолпон-Аты заключен под стражу на месяц.
Кроме этого, в рамках указанного уголовного дела задержан специалист филиала ГУ «Кадастр» по Иссык-Кульскому району М.Т.Б.