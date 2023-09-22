Мужчина отрезал уши и нос бывшей жене. Имя судьи, отпустившего его, скрывают

Сегодня пресс-служба Верховного суда распространила информацию о том, что действиям судьи, который оставил на свободе насиловавшего свою бывшую жену мужчину, будет дана оценка.

Корреспондент 24.kg запросила в пресс-службе ВС КР данные судьи Сокулукского районного суда, принявшего решение о пробационном надзоре. Однако в судебной инстанции отказались предоставлять эту информацию.

Напомним, 20 сентября 36-летняя женщина поступила в больницу с ножевыми ранениями. Факт зарегистрирован по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело. По факту задержан 39-летний мужчина и водворен в ИВС. Следствие продолжается.

Пациентку перевели из реанимации в отделение челюстно-лицевой хирургии. Выяснилось, что ранее бывший муж изнасиловал женщину. Постановлением Сокулукского районного суда от 19 октября 2022 года в отношении А.Е. уголовное дело по этому факту было прекращено в связи с поступившим заявлением от потерпевшей А.Н. об отказе поддержания обвинения и примирении сторон. Решение вступило в законную силу и никем не было обжаловано.

По второму уголовному делу, связанному со вторым подобным преступлением, обвиняемый приговорен к пяти годам лишения свободы. При этом суд учел, что у обвиняемого на попечении находится мать с инвалидностью, которая нуждается в уходе. У обвиняемого и потерпевшей есть двое детей от совместного брака. Суд на основании статьи 82 УК КР приговорил А.Е. к трем годам пробации.