Мужчина отрезал уши и нос бывшей жене. Действиям судьи дадут оценку

Действиям судьи, который оставил на свободе насиловавшего свою бывшую жену мужчину, будет дана оценка. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

По ее данным, глава ВС КР Замирбек Базарбеков провел оперативное совещание по делу женщины, которой бывший муж отрезал уши, нос и исполосовал тело.

Отмечается, что постановлением Сокулукского районного суда от 19 октября 2022 года в отношении А.Е. уголовное дело по факту изнасилования было прекращено в связи с поступившим встречным заявлением от потерпевшей А.Н. об отказе поддержания обвинения и о примирении сторон. Данное судебное решение вступило в законную силу и никем не было обжаловано.

По второму уголовному делу, связанному со вторым подобным преступлением, обвиняемый приговорен к пяти годам лишения свободы. При этом суд учел, что у обвиняемого на попечении находится мать с инвалидностью, которая нуждается в уходе. У обвиняемого и потерпевшей есть двое детей от совместного брака. Суд на основании статьи 82 УК КР приговорил А.Е. к трем годам пробации.

Потерпевшая, не согласившись с решением, обратилась с апелляционной жалобой в Чуйский областной суд. Судебное разбирательство назначено на 27 сентября 2023 года.

По результатам рассмотрения данного дела будет дана соответствующая оценка действиям судьи, применившего пробационный надзор.

Напомним, 20 сентября 36-летняя женщина поступила в больницу с ножевыми ранениями. Факт зарегистрирован по статье 130 «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Возбуждено уголовное дело. По факту задержан 39-летний мужчина и водворен в ИВС. Следствие продолжается.

Пациентку перевели из реанимации в отделение челюстно-лицевой хирургии.