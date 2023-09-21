Резал нос и уши на глазах у сына. Сестра жертвы рассказала жуткие подробности

Двоюродная сестра Асель Ногойбаевой, которую изувечил бывший муж, Диана Елькен в беседе с 24.kg рассказала подробности происшествия и обратилась к президенту Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять дело на контроль.

По ее словам, Асель Ногойбаева прожила с супругом 10 лет. У них есть двое детей 15 и 10 лет. Последние пять лет пара не жила вместе, официально развелись год назад.

Диана Елькен отметила, что она списывалась с сестрой за неделю до происшествия.

«Она говорила, что бывший муж приходит, угрожает и караулит у дома. Она принимала все меры. Следила за подъездом, просила соседей подглядеть. Три дня назад была в РОВД и сказала участковому, что ее могут убить», — сказала Диана Елькен.

В момент преступления десятилетний сын пострадавшей находился в комнате, закрылся одеялом и слышал, как отец избивал мать, как резал уши, нос и исполосовал тело.

При этом она заметила, что Асель Ногойбаева многократно обращалась в правоохранительные органы по факту избиений с просьбой принять меры, дело доходило даже до суда, однако бывшему мужу всегда удавалось избежать наказания.

«Так как в Кыргызстане было опасно находиться, мы, родственники, отправили ее в Италию к брату. Она там проработала 3,5 года. Она купила квартиру в ипотеку, где это все произошло. Она работала на трех работах: сиделкой — ухаживала за пожилыми людьми, выгуливала собак и была уборщицей в кафе. Старалась выплатить ипотеку. Потом она заработала деньги, приехала обратно в Кыргызстан. В прошлом году, когда он над ней сильно надругался, его сторона предложила написать встречное заявление, в ответ сказали, что он напишет расписку об отказе от детей и больше никогда не подойдет к ней. Это было оформлено нотариально», — говорит Диана Елькен.

Но, по словам сестры, спустя две недели ситуация вновь повторилась: мужчина выслеживал и продолжал избивать и издеваться над своей бывшей супругой.

Сейчас состояние Асель Ногобаевой остается стабильно тяжелым. По словам Дианы Елькен, операция проходила около девяти часов.

«Врачи скрупулезно собирали все, так как ушные раковины и нервные узлы были полностью разорваны. Он это делал специальным ножом. Это была очень тонкая работа. Нос тоже полностью отрезан. Мы не знаем, приживется он или нет. Сейчас она не разговаривает. Сегодня сделала всего лишь два глотка воды через трубочку. Вчерашняя операция была срочной. Предстоит еще несколько операций в Турции. Мы не знаем, будет она слышать или нет. Нам нужны будут очень большие средства для восстановления сестры. Я прошу президента Кыргызстана Садыра Жапарова и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева взять дело на контроль», — обратилась к властям Диана Елькен.

Она также отметила, что пострадавшая нуждается в поддержке кыргызстанцев.

«Я прошу, чтобы народ Кыргызстана помолился за мою сестру. На данный момент нам очень важна моральная поддержка. Хочу также придать этой ситуации резонанс, чтобы такое не повторялось с другими женщинами. Домашнее насилие в Кыргызстане — очень большая проблема», — сказала Диана Елькен.

Сестра жертвы открыла страницу в соцсетях и объявила сбор средств для предстоящих операций Асель Ногойбаевой. Помощь можно перечислить на счет в «Мбанк» по номеру: 0500202593, Гульзат О.

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