Обвиняемого в применении пыток экс-главу Октябрьского УВД оправдали

Экс-главу УВД Октябрьского района Бишкека Уланбека Аалиева полностью оправдали. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Уточняется, что ранее вынесенные приговоры были отменены. Суд оправдал Аалиева за отсутствием состава преступления.

Напомним, адвокат Канат Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД столицы с требованием выпустить женщину, подозреваемую в мошенничестве. По его словам, мать шестерых детей необоснованно задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека. На следующий день после митинга Асыл Талипову отпустили под домашний арест. После этого Военная прокуратура задержала начальника УВД Октябрьского района Улана Аалиева, бывшего замначальника следственной службы УВД Талгата Куватбекова и следователя УВД района Айсулуу Рамазан кызы. Всех троих подозревали в применении пыток в отношении задержанной.