В Сокулуке похитили бизнесмена. Милиция нашла его в Ноокате

Задержаны подозреваемые в похищении предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, в милицию обратился мужчина с просьбой принять меры в отношении лиц, которые в селе Сокулук насильно посадили его 46-летнего родственника в автомашину BMW X5 и увезли в неизвестном направлении.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека» УК КР. Родственники сообщили, что похищенный занимается предпринимательством. На улице к мужчине подошли неизвестные, обманом посадили в машину и сказали, что якобы ведут на допрос, представившись сотрудниками силовых структур. Заподозрив неладное, родные обратились в милицию. В ходе оперативных мероприятий похищенный мужчина был найден в Ноокатском районе. По подозрению в совершении преступления задержаны 32-летний А.Б., 23-летние А. уулу К. и Б. уулу Ш. Они являются уроженцами Ноокатского района, проживают в Бишкеке. Постановлением суда все задержанные заключены под стражу на два месяца», — проинформировали в ведомстве.