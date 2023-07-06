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В Джалал-Абаде член ОПГ по прозвищу Чач пытался обложить данью бизнесменов

В городе Джалал-Абад задержан член ОПГ по прозвищу Чач. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что он, угрожая физической расправой, пытался обложить данью владельцев местных торговых рынков.

«Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия. При обыске у задержанного было обнаружено вещество со специфичным запахом гашиша. Оно направлено на экспертизу. Член ОПГ был освидетельствован на предмет употребления наркотиков, экспресс-тест дал положительный результат. Задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР по Джалал-Абадской области», — сообщили в ведомстве.

ГКНБ просит лиц, пострадавших от преступной деятельности задержанного М.Э.М., обращаться в дежурную службу ГУ ГКНБ по Джалал-Абадской области по телефону: 0372256049.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/269699/
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