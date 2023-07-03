В Бишкеке суд прекратил дело соучредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Халдарова. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Бишкекском городском суде.

Уточняется, что такое решение принял Октябрьский районный суд столицы.

Напомним, Артура Халдарова задержали и водворили в СИЗО-1 Бишкека, но позже освободили из-под стражи. Вместе с ним по делу проходил Самат Исмаилов. Оба, по предварительным данным, обвинялись в мошенничестве.

Соучредитель ОсОО «Ала-ТВ» Артур Халдаров в 2021 году был признан виновным по другому уголовному делу — о продаже радиочастот. Его приговорили к штрафу в 280 тысяч сомов.