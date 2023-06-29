В Москве подрались рабочие из Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси и России

В Москве на стройке «Легендарного квартала» на Березовой аллее рабочие устроили массовую драку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, в драке приняли участие 18 человек. Сотрудники подрядных компаний «Модель СМУ-13» и «Рождественно» разругались из-за того, что одни собрались стелить газон, а другие решили высаживать деревья. Разгорелся спор, который перерос в драку.

Один из участников схватил деревянный брусок, ударил им другого по голове и сбежал. Пострадавшего отвезли в больницу, где врачи диагностировали у него переломы, тяжелую открытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.



Всех удалось задержать.