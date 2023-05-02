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Происшествия
Сюжеты: Дела о захвате власти, Кемпир-Абадское водохранилище

Кемпир-абадское дело. Еще двух фигурантов оставили под стражей

Бишкекский городской суд рассмотрел жалобу адвокатов фигурантов кемпир-абадского дела на продление меры пресечения в отношении политиков и активистов.

Известно, что суд оставил под стражей активиста Илгиза Шаменова и члена партии «Бутун Кыргызстан» Акыла Айтбаева.

Напомним, комитет по защите Кемпир-Абада был создан 22 октября 2022 года. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

12 апреля суд изменил меру пресечения на домашний арест Кларе Сооронкуловой, Гульнаре Джурабаевой, Мамбетжунусу Абылову и еще нескольким фигурантам этого уголовного дела.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/264685/
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