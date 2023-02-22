В городе Ош выявили аптеки, торгующие психотропными препаратами без рецептов

Сотрудники СБНОН выявили в Оше три аптеки, сотрудницы которых отпускали психотропные препараты без рецептов. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Две сотрудницы аптек задержаны и доставлены в следственную службу. Кроме того, установлено, что аптека, расположенная в районе центрального рынка, не имеет лицензии на продажу этих лекарств. Препараты для перепродажи закупали в соседней аптеке. Всего изъяли 94 капсулы и 82 флакона с препаратами, содержащими психотропные вещества», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, ранее по инициативе Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков было проведено совещание с участием руководителей фармацевтических компаний о недопущении безрецептурной продажи лекарств, содержащих сильнодействующие вещества.