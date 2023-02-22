Убийство в Караколе. Обвиняемый получил 15 лет лишения свободы

Каракольский городской суд вынес приговор по делу об убийстве в торговом центре. Об этом сообщил адвокат Камиль Рузиев.

По его словам, установлено, что 35-летний житель Ак-Суйского района в торговом центре встретился с бывшей женой. Между ними произошла ссора и мужчина нанес 30-летней женщине удары ножом, затем и себе. От полученных ранений она скончалась на месте. В качестве вещественного доказательства с места преступления изъят кухонный нож. Обвиняемый был задержан на месте. Мужчина утверждает, что не помнит, как убивал жену, и не понимает, почему это произошло. Вину не признает и говорит, что был сильно пьян и не контролировал себя.

Но, по словам родственников убитой, мужчине следует предъявить также обвинения по статьям «Истязание» и «Похищение с целью вступления в брак» УК КР. В ходе следствия они показали, что молодая женщина вышла замуж не по своей воле. Ее похитили в 2012 году, когда она училась на втором курсе университета.

Родственники утверждают, супруг регулярно избивал жену и поэтому она ушла от него. Но последний не оставил бывшую супругу в покое. Преследовал, угрожал. После убийства мама погибшей заявила, что намерена требовать для подозреваемого пожизненного срока лишения свободы. Пожизненного наказания просит и прокурор.

Между тем суд приговорил обвиняемого в убийстве жены на глазах у ее родителей и детей к 15 годам лишения свободы. Родные убитой женщины не согласны с решением и будут его обжаловать.