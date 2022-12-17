В Лейлеке задержали гражданина Таджикистана. Подозревается в скотокрадстве

В Лейлеке задержали гражданина Таджикистана по подозрению в серийном скотокрадстве. Об этом сообщает пресс-служба УВД Баткенской области.

По ее данным, в милицию обратился 58-летний житель села Арка-2 и указал, что у него украли девять голов крупного рогатого скота.

Факт зарегистрирован в ЕРП по статье 205 «Кража» УК КР. Начато досудебное производство.

По подозрению задержаны трое 17-летних жителей села Жаны-Жер.

Фото УВД Баткенской области. Подозреваемый

В рамках следствия установлено, что задержанные совместно с 29-летним жителем села Хиставарс Гафурского района Согдийской области совершили семь краж.

29-летнего гражданина Таджикистана водворили в ИВС, ведется следствие.