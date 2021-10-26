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В Россию незаконно везли 150 тонн продукции из Кыргызстана. Груз не пропустили

В Алтайский край из Кыргызстана и Казахстана пытались незаконно провезти 152 тонны продукции. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, выявлено 11 случаев нарушения фитосанитарного законодательства. Не допущен ввоз 65 тонн фруктов (виноград, хурма), 40 тонн лука репчатого, 21 тонны сухофруктов и другой подкарантинной продукции (26 тонн) с высоким фитосанитарным риском.

Груз везли в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. Ввоз подкарантинной продукции был запрещен. Виновные привлечены к административной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/211640/
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