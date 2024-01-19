Какую сельхозпродукцию Кыргызстан импортировал и экспортировал в 2023 году

Ветеринарная служба и департамент регистрации и сертификации ветеринарных средств и кормовых добавок рассказали, какую сельхозпродукцию и скот экспортировал и импортировал Кыргызстан в прошлом году.

Так, за 12 месяцев 2023-го экспортировано и импортировано:

Экспорт:

крупный рогатый скот — 73 тысячи 905 голов;

мелкий рогатый скот — 116 тысяч 540 голов;

лошадь — 4 тысячи 996 голов;

шкуры крупного рогатого скота — 471 тысяча 133 штуки;

молочная продукция — 45 тысяч 910,2 тонны;

колбасные изделия — 867,6 тонны;

рыбная продукция — 5 тысяч 556,4 тонны;

мед натуральный — 439 тонн в третьи страны и государства ЕАЭС.

Импорт: