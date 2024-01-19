00:32
USD 89.32
EUR 96.95
RUB 1.00
Экономика

Какую сельхозпродукцию Кыргызстан импортировал и экспортировал в 2023 году

Ветеринарная служба и департамент регистрации и сертификации ветеринарных средств и кормовых добавок рассказали, какую сельхозпродукцию и скот экспортировал и импортировал Кыргызстан в прошлом году.

Так, за 12 месяцев 2023-го экспортировано и импортировано:

Экспорт:

  • крупный рогатый скот — 73 тысячи 905 голов;
  • мелкий рогатый скот — 116 тысяч 540 голов;
  • лошадь — 4 тысячи 996 голов;
  • шкуры крупного рогатого скота — 471 тысяча 133 штуки;
  • молочная продукция — 45 тысяч 910,2 тонны;
  • колбасные изделия — 867,6 тонны;
  • рыбная продукция — 5 тысяч 556,4 тонны;
  • мед натуральный — 439 тонн в третьи страны и государства ЕАЭС.

Импорт:

  • крупный рогатый скот — 26 тысяч 292 головы;
  • мелкий рогатый скот — 940 голов;
  • лошадь — 7 тысяч 311 голов;
  • шкуры крупного рогатого скота — 104 тысячи 400 штук;
  • рыба и рыбная продукция — 8 тысяч 248,3 тонны;
  • мясо птицы — 65 тысяч 85,9 тонны;
  • яйцо — 192 миллиона 644 тысячи 780 штук;
  • молочная продукция — 14 тысяч 752,7 тонны;
  • корм для животных и птиц — 50 тысяч 21 тонна;
  • корм для рыб — 12 тысяч 941,5 тонны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/284609/
просмотров: 2177
Версия для печати
Материалы по теме
Семьдесят нарушений выявили на погранпунктах Кыргызстана при импорте товаров
2023-жылы өлкө 850 миң тоннадан ашык карантинге алынуучу продукция экспорттогон
В 2023 году КР экспортировала более 850 тысяч тонн подкарантинной продукции
Бакыт Торобаев заявил об открытии крупных сельхозпредприятий
Российский экспортный центр оказал поддержку Кыргызстану на $120 миллионов
Сколько электроэнергии купил Кыргызстан за десять месяцев, сообщил Нацстатком
2023-жылы Кыргызстанга 3,2 миллиард киловатт-саат электр энергиясы импорттолду
Какую сельхозпродукцию экспортировал Кыргызстан в 2023 году. Список
Первая партия картофеля из Кыргызстана успешно поставлена в Ташкент
От автомобилей до колоколов. Какие товары закупает Кыргызстан
Популярные новости
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;26&nbsp;января Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 января
Власти и&nbsp;бизнес Кыргызстана договорились не&nbsp;повышать цены на&nbsp;хлеб Власти и бизнес Кыргызстана договорились не повышать цены на хлеб
За&nbsp;выходные в&nbsp;Кыргызстане подешевел российский рубль За выходные в Кыргызстане подешевел российский рубль
НЭСК продлила акцию по&nbsp;списанию пени абонентам, погасившим долги НЭСК продлила акцию по списанию пени абонентам, погасившим долги
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; передал мебель и&nbsp;канцтовары центру для детей &laquo;Акниет&raquo; «Керемет Банк» передал мебель и канцтовары центру для детей «Акниет»
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo;: итоги 2023 года и&nbsp;масштабные цели на&nbsp;2024-й ЗАО «МПЦ»: итоги 2023 года и масштабные цели на 2024-й
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; успешно завершил газификацию населенного пункта &laquo;Товарная&raquo; «Газпром Кыргызстан» успешно завершил газификацию населенного пункта «Товарная»
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
30 января, вторник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 января, понедельник
23:42
Эксперты назвали самый популярный мобильный телефон в истории
23:03
В ЦОВП Узгенского района открыли центр компьютерной томографии
22:18
Житель Лейлека украл и продал скутер. Его задержали
22:00
Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
21:46
В центре Бишкека появится 15-этажный торговый центр