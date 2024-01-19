Какую сельхозпродукцию Кыргызстан импортировал и экспортировал в 2023 году

Ветеринарная служба и департамент регистрации и сертификации ветеринарных средств и кормовых добавок рассказали, какую сельхозпродукцию и скот экспортировал и импортировал Кыргызстан в прошлом году.
Так, за 12 месяцев 2023-го экспортировано и импортировано:
Экспорт:
- крупный рогатый скот — 73 тысячи 905 голов;
- мелкий рогатый скот — 116 тысяч 540 голов;
- лошадь — 4 тысячи 996 голов;
- шкуры крупного рогатого скота — 471 тысяча 133 штуки;
- молочная продукция — 45 тысяч 910,2 тонны;
- колбасные изделия — 867,6 тонны;
- рыбная продукция — 5 тысяч 556,4 тонны;
- мед натуральный — 439 тонн в третьи страны и государства ЕАЭС.
Импорт:
- крупный рогатый скот — 26 тысяч 292 головы;
- мелкий рогатый скот — 940 голов;
- лошадь — 7 тысяч 311 голов;
- шкуры крупного рогатого скота — 104 тысячи 400 штук;
- рыба и рыбная продукция — 8 тысяч 248,3 тонны;
- мясо птицы — 65 тысяч 85,9 тонны;
- яйцо — 192 миллиона 644 тысячи 780 штук;
- молочная продукция — 14 тысяч 752,7 тонны;
- корм для животных и птиц — 50 тысяч 21 тонна;
- корм для рыб — 12 тысяч 941,5 тонны.