Кыргызстан и Армения оказались лидерами по росту экспорта обуви в Россию. Такие данные следуют из анализа, проведенного на платформе ООН Comtrade, и согласно открытой статистике.

Отмечается, что Армения, Кыргызстан, Казахстан, Сербия и США вошли в число стран, которые в разы нарастили экспорт обуви в Россию с 2021 года, при этом самыми крупными поставщиками обуви россиянам по итогам 2023 года стали Китай, Италия и Турция.

Согласно доступным на данный момент данным, топ-пять поставщиков обуви в Россию замкнули Польша и Латвия с экспортом почти в $151 и $67 миллионов.

Кроме того, в число главных продавцов обуви вошли Литва ($59 миллионов), Германия ($57 миллионов), Кыргызстан ($37 миллионов), Индия ($36 миллионов), Армения ($33 миллиона), Индонезия ($31 миллион), Таиланд ($22 миллиона), Вьетнам ($21 миллион), Австрия ($17 миллионов) и Сербия ($16 миллионов).

Среди крупных поставщиков больше всего экспорт обуви с досанкционного 2021 года по 2023 год нарастили Армения — почти в 11 раз, Кыргызстан — в 6,53 раза и Казахстан — в 6,49 раза.