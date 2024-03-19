В Кыргызстане создали брошюру по вопросам экспорта в Китай

Запущена брошюра по вопросам экспорта продукции из Кыргызстана в Китай. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

Брошюра предоставит подробную информацию о процессе экспорта, требованиях к производителям, типах импортируемой в КНР продукции по степени риска, условиях между странами о поставке продукции, регистрации в Едином окне CIFER, а также о требованиях к продукции при ввозе.

«Наша цель — помочь кыргызстанским компаниям успешно занять свою нишу на китайском рынке и увеличить объемы экспорта», — отметили в ведомстве.