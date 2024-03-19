20:59
USD 89.51
EUR 97.50
RUB 0.97
Экономика

В Кыргызстане создали брошюру по вопросам экспорта в Китай

Запущена брошюра по вопросам экспорта продукции из Кыргызстана в Китай. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции.

Брошюра предоставит подробную информацию о процессе экспорта, требованиях к производителям, типах импортируемой в КНР продукции по степени риска, условиях между странами о поставке продукции, регистрации в Едином окне CIFER, а также о требованиях к продукции при ввозе.

«Наша цель — помочь кыргызстанским компаниям успешно занять свою нишу на китайском рынке и увеличить объемы экспорта», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/289389/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Грузия увеличила экспорт легковых автомобилей в Кыргызстан в январе 2024 года
За год импорт автомобилей из Китая в Кыргызстан вырос почти в 45 раз
Какую сельхозпродукцию Кыргызстан импортировал и экспортировал в 2023 году
2023-жылы өлкө 850 миң тоннадан ашык карантинге алынуучу продукция экспорттогон
В 2023 году КР экспортировала более 850 тысяч тонн подкарантинной продукции
Российский экспортный центр оказал поддержку Кыргызстану на $120 миллионов
Какую сельхозпродукцию экспортировал Кыргызстан в 2023 году. Список
Первая партия картофеля из Кыргызстана успешно поставлена в Ташкент
Слоновая кость и посудомойки. Какие необычные товары продает Кыргызстан
Кыргызстан жыл башынан бери 9,9 тонна алтын саткан
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане изменили правила регистрации абонентов сотовой связи В Кыргызстане изменили правила регистрации абонентов сотовой связи
В&nbsp;Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег В Кыргызстане пройдет Глобальная неделя денег
Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на&nbsp;свет с&nbsp;1&nbsp;мая Теперь официально. Минэнерго предлагает повысить тарифы на свет с 1 мая
Международные резервы Кыргызстана держатся на&nbsp;рекордной отметке в&nbsp;$3,3 миллиарда Международные резервы Кыргызстана держатся на рекордной отметке в $3,3 миллиарда
Бизнес
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
19 марта, вторник
20:47
Для жителей города Ош организуют театрализованный концерт в честь Нооруза Для жителей города Ош организуют театрализованный конце...
20:28
В Кыргызстане создали брошюру по вопросам экспорта в Китай
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:47
Акылбек Жапаров проверил, как идет строительство завода по выпуску автомобилей
19:43
Разыскиваемый за преступление в России задержан в Бишкеке