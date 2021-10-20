В Оше задержана наркогруппировка, занимавшаяся поставками афганского чарса

В Оше сотрудники СБНОН задержали членов наркогруппировки, занимавшихся поставками афганского чарса. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«На 5-м километре трассы Ош — Алай Ошской области оперативниками была остановлена автомашина Daewoo Matiz. В багажном отделении был обнаружен полиэтиленовый пакет с наркотическими средствами. Также наркотики были обнаружены при личном досмотре водителя и двух пассажиров. Общий вес изъятого афганского гашиша превысил 2 килограмма», — сказали в милиции.

Отмечается, что двое из троих задержанных — ранее судимые. Все они были водворены в СИЗО № 5 южной столицы. Расследование продолжается.