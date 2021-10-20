Подавили бунт заключенных. В исправительной колонии № 16 прошли учения

В исправительной колонии № 16 (село Беловодское) прошли учения по подавлению бунта осужденных. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

«На учения привлекались бойцы отряда специального назначения «Омега», сотрудники сводного отряда, кинологи со служебными собаками, военнослужащие департамента по охране исправительных учреждений и конвоированию осужденных, а также сотрудники районного органа внутренних дел», — сообщили в ведомстве.

Участниками отработаны тактические приемы и методы по локализации и ликвидации массовых беспорядков, а также действия по устранению их последствий и нормализации обстановки в колонии.