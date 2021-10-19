В Первомайском РУВД Бишкека следователь подделал заявление потерпевшей

В Первомайском РУВД Бишкека прокуратурой выявлен вопиющий факт фальсификации заявления от потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

«19 января в УВД с письменным заявлением обратилась А.Н. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые, проникнув в ее дом, расположенный в столице, тайно похитили телевизор «Артел» стоимостью 12 тысяч 500 сомов. Факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП СС УВД Первомайского района по статье 200 (Кража) УК КР», — говорится в сообщении.

Однако позже следователь УВД Первомайского района без проведения каких-либо оперативно-разыскных мероприятий подделал подпись потерпевшей и составил от ее лица заявление о прекращении досудебного производства.

Генпрокуратурой возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.