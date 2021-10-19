В Бишкеке задержали автомобильного мошенника

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с автомобилем. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района столицы.

Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве с автомобилем

По его данным, в декабре 2020 года в милицию обратилась горожанка и рассказала, что некий мужчина собирался купить у нее в рассрочку автомобиль BMW X6, стоимостью $16 тысяч. Машину он забрал, но не расплатился и скрылся.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 32-летнего подозреваемого. Октябрьский районный суд водворил его в СИЗО-1 Бишкека на время следствия.