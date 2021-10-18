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Наркогруппировка спрятала 10 килограммов метамфетамина в муляжах яблок

Тайник с 10 килограммами метамфетамина в грузе, прибывшем из Ирана, обнаружили сотрудники СБНОН МВД и таможни. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В Бишкеке на территории таможенного терминала «БТС» был проведен неотложный обыск грузовой автомашины марки DAF с полуприцепом рефрижератором, которая следовала по маршруту «Исламская Республика Иран — Туркменистан — Узбекистан — Казахстан — Кыргызская Республика», — проинформировали в милиции.

В некоторых ящиках с яблоками, которыми был загружен полуприцеп-рефрижератор, были обнаружены и изъяты 147 штук муляжей яблок, изготовленных из пенопласта, внутри которых находилось кристаллообразное веществе белого цвета, завернутое в пакеты. Общий вес изъятого вещества с упаковкой составил 10 килограммов 100 граммов. Первичное исследование показало, что изъятое — метамфетамин», — говорится в сообщении.

«Это 150 тысяч доз», — уточнили в МВД.

Был задержан водитель большегруза — гражданин Узбекистана. Расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники СБНОН ведут поиски лиц, причастных к наркоторговле.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210772/
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