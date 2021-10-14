11:05
USD 84.80
EUR 98.00
RUB 1.18
Происшествия

В Россию из Кыргызстана пытались незаконно провезти 140 тонн продукции

В Алтайский край пытались незаконно провезти 140 тонн продукции из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, за две недели не допущен ввоз 42 тонн репчатого лука, 25 тонн сухофруктов, а также фруктов в ассортименте (22 тонны) и другой подкарантинной продукции (51 тонна) с высоким фитосанитарным риском.

Установлено, что продукцию ввозили в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, содержащих сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам, а также недостоверные сведения относительно грузополучателей подкарантинной продукции и мест выгрузки.

Ввоз запретили, грузы возвращены отправителям.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210313/
просмотров: 287
Версия для печати
Материалы по теме
В Омскую область не пропустили четыре тонны охлажденной форели из Кыргызстана
Фитосанитарный риск. В Россию из Кыргызстана не пропустили 102 тонны продукции
В Новосибирскую область из Кыргызстана не пропустили больше 17 тонн продукции
Кыргызстан будет поставлять в Индию золото, сухофрукты и смолу
Нацстатком: Экспорт золота с начала 2021 года сократился в 2,7 раза
В Россию из Кыргызстана и Казахстана не пропустили подкарантинную продукцию
Большегрузные машины с лесоматериалом до сих пор не выпускают из КР в Узбекистан
В Россию не допущено к ввозу 475 тонн продукции из Кыргызстана и Казахстана
Кыргызстанец пытался незаконно вывезти ячмень из Алтайского края
В Кыргызстане появился первый интернет-магазин от женщин-предпринимателей
Популярные новости
Гибель кыргызстанца в&nbsp;США. Владелец траковой компании рассказал свою версию Гибель кыргызстанца в США. Владелец траковой компании рассказал свою версию
В&nbsp;Караганде девушка разбилась насмерть на&nbsp;аттракционе роупджампинг В Караганде девушка разбилась насмерть на аттракционе роупджампинг
Из&nbsp;ИВС сбежал подозреваемый в&nbsp;краже. Милиция просит помощи в&nbsp;поисках Из ИВС сбежал подозреваемый в краже. Милиция просит помощи в поисках
На&nbsp;счета кыргызстанских компаний незаконно перечислили 217 миллионов рублей На счета кыргызстанских компаний незаконно перечислили 217 миллионов рублей
Бизнес
MegaCom расширяет​ сеть 4G​ по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom расширяет​ сеть 4G​ по всему Кыргызстану
Inmobiles MIRS сделает невозможным использование контрафактных смартфонов Inmobiles MIRS сделает невозможным использование контрафактных смартфонов
Плюс 10&nbsp;процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno Плюс 10 процентов кешбэка при покупке смартфонов Realme или Tecno
АКЦИЯ: &laquo;Керемет Банк&raquo; снижает процентные ставки по&nbsp;бизнес-кредитам АКЦИЯ: «Керемет Банк» снижает процентные ставки по бизнес-кредитам
14 октября, четверг
11:04
Дело о захвате власти. Курсана Асанова оставили в СИЗО-50 Дело о захвате власти. Курсана Асанова оставили в СИЗО-...
10:58
У Дома правительства митингуют дольщики стройкомпании «Алтын ырыскы»
10:55
Дело о захвате власти. У горсуда митингуют сторонники Курсана Асанова
10:53
COVID-19 в мире. Заразились более 239,1 миллиона, умерли более 4,8 миллиона
10:47
Задержаны кыргызстанцы, подозреваемые в финансировании теракта