В Россию из Кыргызстана пытались незаконно провезти 140 тонн продукции

В Алтайский край пытались незаконно провезти 140 тонн продукции из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, за две недели не допущен ввоз 42 тонн репчатого лука, 25 тонн сухофруктов, а также фруктов в ассортименте (22 тонны) и другой подкарантинной продукции (51 тонна) с высоким фитосанитарным риском.

Установлено, что продукцию ввозили в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов, содержащих сведения, не соответствующие транспортным перевозочным документам, а также недостоверные сведения относительно грузополучателей подкарантинной продукции и мест выгрузки.

Ввоз запретили, грузы возвращены отправителям.