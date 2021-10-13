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Происшествия

61-летний житель села Восток вырастил у себя в огороде 280 кустов конопли

Сотрудники СБНОН ГУВД Бишкека задержали 61-летнего жителя села Восток, который занимался изготовлением и продажей наркотиков. По версии следствия, в незаконный бизнес он втянул несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Во время контрольного закупа 2 килограммов 130 граммов конопли оперативниками была получена информация о том, что у мужчины позади частного дома в огороде растут культивированные кусты наркосодержащих растений. При обыске дома подозреваемый добровольно выдал 1 килограмм 700 граммов вещества со специфическим запахом конопли и 280 кустов, общий вес которых составил 149 килограммов 78 граммов», — говорится в сообщении.

До получения результатов экспертизы подозреваемый отпущен под обязательство о явке.

«Проживающие в доме квартиранты пояснили, что дядя Саша за деньги разрешает своим друзьям срывать кусты или просит детей, чтобы те сорвали их для друзей. По данному факту материалы выделены в отдельное производство — вовлечение несовершеннолетнего в незаконный оборот наркотиков», — уточнили в милиции.

Отмечается, что уголовные дела были возбуждены по статьям 275 (организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), 272 (склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ), 180 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и 273 (посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства) УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210178/
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