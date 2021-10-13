61-летний житель села Восток вырастил у себя в огороде 280 кустов конопли

Сотрудники СБНОН ГУВД Бишкека задержали 61-летнего жителя села Восток, который занимался изготовлением и продажей наркотиков. По версии следствия, в незаконный бизнес он втянул несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Во время контрольного закупа
До получения результатов экспертизы подозреваемый отпущен под обязательство о явке.
«Проживающие в доме квартиранты пояснили, что дядя Саша за деньги разрешает своим друзьям срывать кусты или просит детей, чтобы те сорвали их для друзей. По данному факту материалы выделены в отдельное производство — вовлечение несовершеннолетнего в незаконный оборот наркотиков», — уточнили в милиции.
Отмечается, что уголовные дела были возбуждены по статьям 275 (организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), 272 (склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ), 180 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) и 273 (посев и выращивание растений, содержащих наркотические средства) УК КР.