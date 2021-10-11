Вооруженное нападение на семью в Кара-Балте. Милиция сообщила подробности

Сотрудники милиции ведут расследование и поиск стрелявших в окно дома семьи в Кара-Балте. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.

Отметим, ранее активисты Болот Ибрагимов, Эртай Искаков и Максим Золотых обратились с коллективным заявлением в милицию. Они сообщали, что в Кара-Балте произошло вооруженное нападение на семью с новорожденным ребенком. Они связывают его с тем, что житель города отправил сотрудникам милиции видео, на котором видно автомобили, движущиеся кортежем в сопровождении Службы государственной охраны.

«Милиция вместо того, чтобы принимать меры и защищать его, наоборот, сливает информацию о заявителе и передает нарушителю», — возмущались активисты.

Согласно информации милиции, инцидент произошел 9 октября.

«11 октября с заявлением обратился 35-летний местный житель. Он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 9 октября в 3.30 открыли огонь из неизвестного оружия по окну его дома. В результате окно было повреждено и члены семьи напуганы», — говорится в сообщении.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Начато досудебное производство. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Сотрудники милиции ведут расследование и поиск стрелявших.