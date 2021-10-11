Вооруженное нападение на семью в Кара-Балте. Милиция сообщила подробности

Сотрудники милиции ведут расследование и поиск стрелявших в окно дома семьи в Кара-Балте. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Чуйской области.
Отметим, ранее активисты Болот Ибрагимов, Эртай Искаков и Максим Золотых обратились с коллективным заявлением в милицию. Они сообщали, что в Кара-Балте произошло вооруженное нападение на семью с новорожденным ребенком. Они связывают его с тем, что житель города отправил сотрудникам милиции видео, на котором видно автомобили, движущиеся кортежем в сопровождении Службы государственной охраны.
«Милиция вместо того, чтобы принимать меры и защищать его, наоборот, сливает информацию о заявителе и передает нарушителю», — возмущались активисты.
Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 266 «Хулиганство» УК КР. Начато досудебное производство. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Сотрудники милиции ведут расследование и поиск стрелявших.