В Омскую область не пропустили четыре тонны охлажденной форели из Кыргызстана. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, в автомобиле, который ехал в Омск, перевозили груз в сопровождении ветеринарного сертификата Таможенного союза. Однако в ходе анализа документов специалисты Россельхознадзора установили несоответствие информации в документе. Вместо форели мороженой по факту перевозилась форель охлажденная.

В результате груз не допустили для ввоза в Россию. Правонарушителя (кыргызстанца) привлекли к административной ответственности.