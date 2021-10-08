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Происшествия

В Омскую область не пропустили четыре тонны охлажденной форели из Кыргызстана

В Омскую область не пропустили четыре тонны охлажденной форели из Кыргызстана. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

По его данным, в автомобиле, который ехал в Омск, перевозили груз в сопровождении ветеринарного сертификата Таможенного союза. Однако в ходе анализа документов специалисты Россельхознадзора установили несоответствие информации в документе. Вместо форели мороженой по факту перевозилась форель охлажденная.

В результате груз не допустили для ввоза в Россию. Правонарушителя (кыргызстанца) привлекли к административной ответственности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209743/
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