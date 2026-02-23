Рыбоводы КР бьют тревогу из-за возможного запрета на импорт кормов для форели

Рыбохозяйства Кыргызстана выразили серьезную обеспокоенность в связи с обсуждением возможного запрета на импорт кормов для выращивания рыбы. По словам главы Ассоциации рыбных хозяйств Ренада Досаева, к нему ежедневно поступают обращения от фермеров из всех регионов страны, а противоречивые заявления государственных органов создают неопределенность и подрывают доверие бизнеса.

Читайте по теме Депутаты подняли ряд проблем в сфере рыболовства

Рыбоводы отмечают, что выбор корма является профессиональным и технологическим решением каждого хозяйства. Фермеры подбирают корма в зависимости от региона, качества воды, плотности посадки и особенностей выращивания. Даже небольшие отклонения в рецептуре могут привести к падежу рыбы, снижению продуктивности и нанесению ущерба окружающей среде.

Представители отрасли подчеркивают, что корм является основной статьей затрат в аквакультуре. После отмены НДС на импортные корма в декабре прошлого года отрасль восприняла решение как сигнал стабильности. Однако 12 декабря 2025-го налог вновь введен, что, по оценкам рыбоводов, увеличит себестоимость и приведет к росту цены рыбы на внутреннем рынке.

Производителям поставлена задача увеличить выпуск рыбы с 20 до 100 тысяч тонн.

Участники рынка заявляют, что без доступа к импортным кормам выполнить ее будет практически невозможно. Запрет приведет к дефициту кормов, росту затрат и снижению рентабельности хозяйств, что отразится на объемах выращивания и экспортных показателях страны.

В отрасли отмечают, что заявленные цели импортозамещения пока не дают реального эффекта. Основные компоненты отечественных кормов — рыбная мука, рыбий жир, премиксы, витамины, аминокислоты — также импортируются, и зависимость от зарубежных поставщиков фактически сохраняется.

Эксперты предупреждают, что полный запрет способен усилить нелегальный рынок кормов и сократить налоговые поступления. Кроме того, КР как член ВТО обязана учитывать международные правила торговли. Возможно, ограничение импорта вызовет вопросы у партнеров и негативно повлияет на инвестиционный климат.

Рыбоводы напоминают и о том, что для экспорта форели важны стандарты HACCP и GlobalGAP, которыми обладают многие импортные корма. При их отсутствии могут возникнуть барьеры для выхода продукции на внешние рынки. По словам участников рынка, в соседнем Казахстане рыбная отрасль активно субсидируется, и там нет обсуждения ограничительных мер.

В случае ухудшения условий в Кыргызстане часть бизнеса может рассмотреть перенос проектов в другие государства.

Ассоциация подчеркивает, что отечественным производителям кормов требуется время для развития технологической базы. По мнению рыбоводов, поддержка отрасли должна осуществляться через субсидии, льготное финансирование и программы стимулирования, а не через резкие административные ограничения.

В организации заявили, что выступают за развитие рыбной отрасли и сохранение баланса интересов государства, бизнеса и потребителей.