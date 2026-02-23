10:32
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

Рыбоводы КР бьют тревогу из-за возможного запрета на импорт кормов для форели

Рыбохозяйства Кыргызстана выразили серьезную обеспокоенность в связи с обсуждением возможного запрета на импорт кормов для выращивания рыбы. По словам главы Ассоциации рыбных хозяйств Ренада Досаева, к нему ежедневно поступают обращения от фермеров из всех регионов страны, а противоречивые заявления государственных органов создают неопределенность и подрывают доверие бизнеса.

Читайте по теме
Депутаты подняли ряд проблем в сфере рыболовства

Рыбоводы отмечают, что выбор корма является профессиональным и технологическим решением каждого хозяйства. Фермеры подбирают корма в зависимости от региона, качества воды, плотности посадки и особенностей выращивания. Даже небольшие отклонения в рецептуре могут привести к падежу рыбы, снижению продуктивности и нанесению ущерба окружающей среде.

Представители отрасли подчеркивают, что корм является основной статьей затрат в аквакультуре. После отмены НДС на импортные корма в декабре прошлого года отрасль восприняла решение как сигнал стабильности. Однако 12 декабря 2025-го налог вновь введен, что, по оценкам рыбоводов, увеличит себестоимость и приведет к росту цены рыбы на внутреннем рынке.

Производителям поставлена задача увеличить выпуск рыбы с 20 до 100 тысяч тонн.

Участники рынка заявляют, что без доступа к импортным кормам выполнить ее будет практически невозможно. Запрет приведет к дефициту кормов, росту затрат и снижению рентабельности хозяйств, что отразится на объемах выращивания и экспортных показателях страны.

В отрасли отмечают, что заявленные цели импортозамещения пока не дают реального эффекта. Основные компоненты отечественных кормов — рыбная мука, рыбий жир, премиксы, витамины, аминокислоты — также импортируются, и зависимость от зарубежных поставщиков фактически сохраняется.

Эксперты предупреждают, что полный запрет способен усилить нелегальный рынок кормов и сократить налоговые поступления. Кроме того, КР как член ВТО обязана учитывать международные правила торговли. Возможно, ограничение импорта вызовет вопросы у партнеров и негативно повлияет на инвестиционный климат.

Рыбоводы напоминают и о том, что для экспорта форели важны стандарты HACCP и GlobalGAP, которыми обладают многие импортные корма. При их отсутствии могут возникнуть барьеры для выхода продукции на внешние рынки. По словам участников рынка, в соседнем Казахстане рыбная отрасль активно субсидируется, и там нет обсуждения ограничительных мер. 

В случае ухудшения условий в Кыргызстане часть бизнеса может рассмотреть перенос проектов в другие государства.

Ассоциация подчеркивает, что отечественным производителям кормов требуется время для развития технологической базы. По мнению рыбоводов, поддержка отрасли должна осуществляться через субсидии, льготное финансирование и программы стимулирования, а не через резкие административные ограничения.

В организации заявили, что выступают за развитие рыбной отрасли и сохранение баланса интересов государства, бизнеса и потребителей.

 

Ренад Досаев — глава Ассоциации рыбных хозяйств, заслуженный работник сельского хозяйства, специалист с более чем 50-летним опытом. Реализовал свыше 100 проектов в аквакультуре в КР и за ее пределами. Около 20 лет возглавляет ассоциацию и считается одним из наиболее авторитетных экспертов в сфере рыбоводства. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363076/
просмотров: 274
Версия для печати
Материалы по теме
Почти 500 тонн силоса заготовил кыргызский государственный племзавод
В Кыргызстане на зиму заготовлено 93 процента кормов
Более 40 тонн форели из Кыргызстана пытались ввезти в Россию без документов
О возможной засухе и дефиците кормов в Кыргызстане предупредил Минсельхоз
На 10 миллионов сомов Минюст купит продукты питания и корм для служебных собак
Кто реализует форелевый кластер на Курпсайском водохранилище за $404 тысячи
Из России в Кыргызстан хотели ввезти контрабанду
Из Казахстана в Кыргызстан пытались ввезти без документов 14 тонн корма
В Кыргызстане хотят обнулить НДС на импорт сырья для производства кормов
Временно запретить вывоз кормов, ячменя, пшеницы, риса и овса хочет Минсельхоз
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и&nbsp;другие новшества В Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и другие новшества
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
23 февраля, понедельник
10:32
Проект «Ала-Тоо Резорт» заинтересовал члена правящей семьи ОАЭ шейха Мансура Проект «Ала-Тоо Резорт» заинтересовал члена правящей се...
10:18
В Бишкеке 24 февраля отключат за долги по электроэнергии более 6 тысяч абонентов
10:15
В Бишкеке школе № 29 присвоили имя Героя Советского Союза и поэта Мусы Джалиля
10:11
До 40 процентов случаев рака можно предотвратить. Причины и симптомы
10:08
ЦИК лишила мандата депутата Кундузбека Сулайманова