В отношении задержанного по подозрению в незаконном хранении наркотиков пограничника Р.Д. расследуются несколько уголовных дел. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

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Уточняется, что в июле в ходе служебного расследования были выявлены нарушения сохранности сведений, составляющих государственную и военную тайну. Начальник КПП «Кадамджай-автодорожный» майор Р.Д. был освобожден от занимаемой должности.

«В отношении этого военнослужащего проводится досудебное производство по нескольким уголовным делам. Кроме того, решением Иссык-Кульского районного суда майор Р.Д. заключен под стражу на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении наркотических средств», — проинформировали в ведомстве.

Погранслужба ГКНБ отмечает, что борьба с правонарушениями является одним из условий обеспечения безопасности.

«Военнослужащих информируют о том, какие меры будут приняты в случае совершения ими правонарушений. Погранслужба реагирует на все жалобы, заявления и сообщения граждан о противоправных действиях, а также регулярно проводит профилактику правонарушений среди личного состава. Ответственность каждого рассматривается по результатам проведенных проверок и правовой оценки правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве.