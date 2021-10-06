12:40
USD 84.80
EUR 98.36
RUB 1.17
Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

Задержание пограничников с наркотиками. Один из них — фигурант нескольких дел

В отношении задержанного по подозрению в незаконном хранении наркотиков пограничника Р.Д. расследуются несколько уголовных дел. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Читайте по теме
На Иссык-Куле с наркотиками задержаны два пограничника

Уточняется, что в июле в ходе служебного расследования были выявлены нарушения сохранности сведений, составляющих государственную и военную тайну. Начальник КПП «Кадамджай-автодорожный» майор Р.Д. был освобожден от занимаемой должности.

«В отношении этого военнослужащего проводится досудебное производство по нескольким уголовным делам. Кроме того, решением Иссык-Кульского районного суда майор Р.Д. заключен под стражу на два месяца по подозрению в незаконном изготовлении наркотических средств», — проинформировали в ведомстве.

Погранслужба ГКНБ отмечает, что борьба с правонарушениями является одним из условий обеспечения безопасности.

«Военнослужащих информируют о том, какие меры будут приняты в случае совершения ими правонарушений. Погранслужба реагирует на все жалобы, заявления и сообщения граждан о противоправных действиях, а также регулярно проводит профилактику правонарушений среди личного состава. Ответственность каждого рассматривается по результатам проведенных проверок и правовой оценки правоохранительных органов», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209463/
просмотров: 818
Версия для печати
Материалы по теме
На Иссык-Куле с наркотиками задержаны два пограничника
У жителя Аламединского района изъяли 3 килограмма опиума. Его задержали
ДТП с пьяным пограничником. Суд оправдал следователя и военнослужащего
В Джалал-Абадской области задержали двух наркоторговцев
В Кыргызстан пытались ввезти партию гашишного масла для электронных сигарет
Житель Тогуз-Тороуского района торговал гашишем. Его задержали
Новые наркотики требуют других подходов, или Есть ли жизнь после зависимости
За рекламу Telegram-каналов по продаже наркотиков введут ответственность
В Кыргызстане за три года выявлены 80 онлайн-магазинов по продаже наркотиков
В Бишкеке задержаны двое мужчин, занимавшихся сбытом синтетических наркотиков
Популярные новости
Из&nbsp;Оша в&nbsp;Бишкек пешком. Жители Кара-Суу вышли на&nbsp;марш против Тилека Матраимова Из Оша в Бишкек пешком. Жители Кара-Суу вышли на марш против Тилека Матраимова
В&nbsp;Бишкеке из&nbsp;Национального госпиталя сбежал пациент В Бишкеке из Национального госпиталя сбежал пациент
Борт, следовавший из&nbsp;Санкт-Петербурга в&nbsp;Ош, совершил экстренную посадку в&nbsp;Казани Борт, следовавший из Санкт-Петербурга в Ош, совершил экстренную посадку в Казани
В&nbsp;ГУВД рассказали подробности задержания матери шестерых детей В ГУВД рассказали подробности задержания матери шестерых детей
Бизнес
Обучение инвестированию: бесплатно, просто, понятно Обучение инвестированию: бесплатно, просто, понятно
KICB наградил победителей акции &laquo;20&nbsp;iPhone 12&nbsp;Pro в&nbsp;честь 20-летия KICB!&raquo; KICB наградил победителей акции «20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB!»
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; первым в&nbsp;КР запустил мгновенные переводы с&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; на&nbsp;MBank «Банк КЫРГЫЗСТАН» первым в КР запустил мгновенные переводы с «Тинькофф» на MBank
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; и&nbsp;&laquo;Технопарк Аль-Джабр&raquo; подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве «Кыргызтелеком» и «Технопарк Аль-Джабр» подписали меморандум о сотрудничестве
6 октября, среда
12:37
С эфира ОТРК сняли сериал, снятый певицей Анжеликой: не понравился главе МВД С эфира ОТРК сняли сериал, снятый певицей Анжеликой: не...
12:33
Для зараженных COVID-19 свободна 271 койка в медучреждениях Бишкека
12:19
Кабинет министров будет возглавлять президент страны
12:17
Дело в отношении следователя, угрожавшего пистолетом правозащитнику, прекращено
12:00
Маловодье и экономический кризис. Как за год в Кыргызстане все подорожало