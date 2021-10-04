Необоснованные проверки бизнеса. В Бишкеке выявлено 18 фактов

Бишкекская городская прокуратура за полгода выявила 18 фактов необоснованных проверок в отношении представителей бизнеса. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

«По необоснованно инициированным проверкам для привлечения сотрудников налоговых и правоохранительных органов к дисциплинарной ответственности прокуратурой Бишкека были внесены представления», — уточнили в прокуратуре.

Отмечается также, что с сотрудниками УВД столицы проведены совещания. Правоохранителям напомнили о том, что все акты проверок в отношении представителей бизнеса должны в обязательном порядке регистрироваться в прокуратуре.