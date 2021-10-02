В ГУВД рассказали подробности задержания матери шестерых детей

Ущерб по досудебному производству Асылы Талиповой составляет $904 тысячи 750. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
Уточняется, что подозреваемая представлялась учредителем одной из строительных компаний столицы, получала деньги от граждан. С заявлением в отношении нее уже обратились 18 человек, сумма ущерба не возмещена.
«Потерпевшие обращались неоднократно с многочисленными жалобами в инстанции с просьбой отреагировать на незаконные действия Асылы Талиповой. 28 сентября в ходе следственных действий женщина попросилась выйти, так как не находилась под арестом, после чего сразу скрылась в неизвестном направлении. Милиционеры установили ее местонахождение, и она была доставлена в следственную службу. Гражданку задержали и водворили в ИВС», — рассказали в ГУВД.
В ведомстве отметили, что Асыла Талипова была ранее судимой по факту мошенничества. Ей вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере» УК КР. Ранее в отношении Асылы Талиповой уже возбуждалось уголовное дело по аналогичному факту мошенничества. Досудебное производство направлено в суд Октябрьского района.
Напомним, накануне адвокат Канат Хасанов вышел на одиночный пикет к зданию ГУВД Бишкека с требованием выпустить женщину, подозреваемую в мошенничестве. По словам юриста, мать шестерых детей необоснованно задержали и водворили в СИЗО-1 столицы.