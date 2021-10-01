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Происшествия

В Кыргызстан пытались ввезти партию гашишного масла для электронных сигарет

Сотрудники СБНОН выявили и изъяли в Бишкеке партию контрабандного гашишного масла, предназначенного для использования в электронных сигаретах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«15 сентября оперативниками СБНОН совместно с сотрудниками железнодорожной таможни «Северная» в столице при получении посылки из США был задержан 31-летний житель Чуйской области. У задержанного была обнаружена картонная коробка, внутри которой находились стеклянные флаконы с неизвестной жидкостью, а также тюбики в виде капсул с надписью Saucey с жидким наполнителем желтого цвета», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что изъятое — это гашишное масло. Санкцией Первомайского районного суда подозреваемый взят под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца. СБНОН продолжает поиск причастных к контрабанде наркотиков.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208969/
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