В Кыргызстан пытались ввезти партию гашишного масла для электронных сигарет

Сотрудники СБНОН выявили и изъяли в Бишкеке партию контрабандного гашишного масла, предназначенного для использования в электронных сигаретах. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«15 сентября оперативниками СБНОН совместно с сотрудниками железнодорожной таможни «Северная» в столице при получении посылки из США был задержан 31-летний житель Чуйской области. У задержанного была обнаружена картонная коробка, внутри которой находились стеклянные флаконы с неизвестной жидкостью, а также тюбики в виде капсул с надписью Saucey с жидким наполнителем желтого цвета», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что изъятое — это гашишное масло. Санкцией Первомайского районного суда подозреваемый взят под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца. СБНОН продолжает поиск причастных к контрабанде наркотиков.