Логики нет. Адвокат прокомментировал обыск в доме сторонницы Равшана Джеенбекова

Адвокат сторонницы экс-депутата Равшана Джеенбекова Нурбек Токтакунов сказал 24.kg, что ни ему, ни его подзащитной непонятно, в чем ее подозревают, обвиняют или свидетелем по какому делу она проходит.

По его словам, в ГКНБ утверждают, что Айсулуу Кудайбердиева — свидетель. «Но тогда на каком основании у нее проводят обыск? Свидетель чего, почему? Нет никаких внятных пояснений», —подчеркнул Нурбек Токтакунов.

Он подчеркнул, что ничему не удивляется, особенно после того, как узнал, что его и еще десяток людей, не причастных к октябрьским беспорядкам 2020 года, прослушивает МВД.

Отметим, что Айсулуу Кудайбердиева работала в предвыборном штабе кандидата в президенты Равшана Джеенбекова в 2020 году. Активно участвовала в акциях протеста #REакция.