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Происшествия

Принадлежавший близким Равшана Джеенбекова пансионат вернули государству

На баланс государства возвращен имущественный комплекс «Асыл-Таш» со зданиями и сооружениями, а также с земельным участком мерой 13,33 гектара. Недвижимость оценили в более 1 миллиард сомов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным ведомства, Равшан Джеенбеков, будучи председателем Госкомитета по управлению государственным имуществом, в 2002 году издал приказ для реализации участка в 13,3 гектара и имущественного комплекса пансионата «Асыл-Таш» в пользу аффилированных лиц по заниженной стоимости — 12 миллионов 703 тысячи сомов. При этом до настоящего времени комплекс принадлежал близким Равшана Джеенбекова.

«ГКНБ проводит мероприятия по возврату в пользу государства других незаконно приватизированных в частную собственность земельных участков, прилегающих к пансионату «Асыл-Таш» и ранее находящихся на его балансе», — отметили в госкомитете.

Напомним, Равшан Джеенбеков проходит обвиняемым по так называемому кемпир-абадскому делу. 22 октября 2022-го создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. С 23 октября начались массовые аресты — 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/312007/
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