Зону отдыха, принадлежащую Равшану Джеенбекову, вернули в госсобственность

Зона отдыха «Эдельвейс-Тур», принадлежащая задержанному по кемпир-абадскому делу политику Равшану Джеенбекову, передана на баланс государства. Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

По его данным, общая площадь зоны отдыха составляет 4 гектара, расположена на прибрежной территории Кировского водохранилища в Таласской области. Согласно заключению оценочной экспертизы, стоимость земельного участка с административными зданиями легкой конструкции составляет 16 миллионов 871 тысячу сомов.

В ведомстве добавили, что возврат произошел в добровольном порядке.

Установлено, что указанный земельный участок незаконно предоставлен лицам, аффилированным с Равшаном Джеенбековым, который в 2000-х годах являлся руководителем Фонда по управлению государственным имуществом.