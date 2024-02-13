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Происшествия

В ночных клубах Бишкека прошли обыски. Задержан наркокурьер

По факту организации сети распространения наркотиков среди молодежи сотрудники спецслужбы с органами внутренних дел провели обыск в ночных клубах «Хилс», «Молекула», «Кипишь» и «Хайв бар». Пресечена сеть распространения наркотиков, также задержана крупная партия наркотиков синтетического происхождения. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что в рамках возбужденного уголовного дела при попытке сбыта крупной партии наркотиков задержан мужчина, у которого изъято вещество «мефедрон» общим весом 1 килограмм 110 граммов стоимостью 6 миллионов 500 тысячи сомов. «Задержанный является курьером и осуществляет доставку клиентам ночных клубов», — говорится в сообщении.

В отдельных клубах обнаружено несколько свертков, содержащих неизвестное вещество со специфическим запахом, назначена экспертиза.

В ГКНБ были доставлены администраторы, а также обслуживающий персонал для проведения следственных действий и разъяснительно-профилактической работы. Задержанный курьер водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению всех обстоятельств дела.

ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за распространение наркотических веществ, в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286570/
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