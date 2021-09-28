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Раненный в Москве кыргызстанец находится в тяжелом состоянии

Раненный в Москве кыргызстанец находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

По информации ГУВД Москвы, 27 сентября в службу «02» поступило сообщение об огнестрельном ранении гражданина КР А.З., 1995 года рождения, уроженца Кара-Суйского района. Он госпитализирован в реанимационное отделение с травматическим отеком головного мозга с открытой внутричерепной раной.

По факту 27 сентября следственным отделом ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». 

Посольство совместно с представительством МВД Кыргызстана в России находятся на связи с российскими правоохранительными органами.

Напомним, ранее о пострадавшем кыргызстанце сообщали российские СМИ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208620/
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