Раненный в Москве кыргызстанец находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

По информации ГУВД Москвы, 27 сентября в службу «02» поступило сообщение об огнестрельном ранении гражданина КР А.З., 1995 года рождения, уроженца Кара-Суйского района. Он госпитализирован в реанимационное отделение с травматическим отеком головного мозга с открытой внутричерепной раной.

По факту 27 сентября следственным отделом ОМВД России по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Посольство совместно с представительством МВД Кыргызстана в России находятся на связи с российскими правоохранительными органами.

Напомним, ранее о пострадавшем кыргызстанце сообщали российские СМИ.