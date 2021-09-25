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Происшествия

Стрельба в Узгене. В милиции возбудили дело о проступках

По факту стрельбы в воздух на свадьбе в Узгенском районе начато досудебное производство по статье «Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах» Кодекса о проступках. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

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Уточняется, что списанное охолощенное оружие — автомат Калашникова ОС-АК103 (Иж 161) — было приобретено в России.


«В ходе проверки выяснилось, что сегодня в селе Зергер Узгенского района местный житель женил своего сына. Оружие ИЖ-161 было куплено в России, хозяин дома дал выстрелить в воздух другу своего сына. На место выезжала оперативно-следственная группа, милиционеры нашли гильзы калибра 5,45 миллиметра. Владелец оружия пояснил, что купил ИЖ-161 за 32 тысячи рублей. С его слов, он специально привез его в Кыргызстан, чтобы пострелять на свадьбе сына в воздух», — сообщили в УВД.

В ведомстве рассказали, что, со слов мужчины, за границей разрешительные документы на это оружие не потребовали, поскольку это не боевой автомат. В аэропорту его тоже никто не остановил.

«Стрельбу на видео засняли молодые люди. После того как были произведены выстрелы, мужчина занес оружие в дом. В настоящий момент назначены соответствующие экспертизы», — проинформировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/208354/
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