Обещала приумножить вложения. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы.

Фото УВД Ленинского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемую в мошенничестве

По его данным, 16 августа в милицию обратилась горожанка и рассказала, что некая женщина с декабря 2019 года по январь 2021-го обещала увеличить вложенные деньги в несколько раз. Подозреваемая взяла у заявительницы 285 тысяч сомов и пропала.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. Правоохранители задержали 38-летнюю подозреваемую. Ленинский районный суд столицы водворил ее в СИЗО-1 Бишкека на два месяца.

В милицию поступило шесть аналогичных заявлений по фактам мошенничества.