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Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемых в мошенничестве, кражах и грабеже

В Бишкеке задержали подозреваемых в мошенничестве, кражах и грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

По ее данным, 31 августа в УВД Свердловского района с письменным заявлением обратилась гражданка К.А. Она заявила, что неизвестные связались с ней по телефону, сообщили, что ее сын на автомобиле сбил человека, и убедили перевести 80 тысяч сомов на незнакомый счет.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района, и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

Милиция нашла мошенника. Им оказался А.М., 1981 года рождения, отбывающий срок в одной из исправительных колоний ГСИН. Позже он признался в других аналогичных преступлениях.

Кроме того, столичные милиционеры задержали мужчину, подозреваемого в краже денег, сотового телефона и часов из автомобилей в столице. В ЕРПП зарегистрировали два таких факта и начали досудебные производства по статье 200 «Кража» УК КР.

«Оперативники криминальной милиции ГУВД задержали в Бишкеке гражданина Э.У., 1970 года рождения, который ранее неоднократно судим. Мужчина водворен в ИВС ГУВД», — сказали в пресс-службе.

Милиционеры раскрыли и другое преступление. 12 сентября около 16.00 в Ботаническом саду трое неизвестных лиц силой отобрали у несовершеннолетнего К.Р. сотовый телефон Samsung.

Оперативники задержали и водворили в ИВС ГУВД Я.А., 2002 года рождения, и И.Р., 1998 года рождения. «Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению возможной причастности задержанных к другим фактам преступлений», — добавили в ГУВД.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207591/
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