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Происшествия

В Бишкеке задержан представитель стройкомпании. Подозревают в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.

УВД Октябрьского района столицы
Фото УВД Октябрьского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве

По его данным, в милицию обратилась горожанка и рассказала, что представитель одной из строительных компаний обещал продать ей квартиру в строящемся доме в 7-м микрорайоне за $29 тысяч 300. Однако позже выяснилось, что жилплощадь уже продана другому человеку.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. 38-летнего подозреваемого задержали и водворили в ИВС.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/207272/
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