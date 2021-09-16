В Бишкеке задержан представитель стройкомпании. Подозревают в мошенничестве

В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Октябрьского района.

Фото УВД Октябрьского района столицы. В Бишкеке задержали подозреваемого в мошенничестве

По его данным, в милицию обратилась горожанка и рассказала, что представитель одной из строительных компаний обещал продать ей квартиру в строящемся доме в 7-м микрорайоне за $29 тысяч 300. Однако позже выяснилось, что жилплощадь уже продана другому человеку.

Факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР. 38-летнего подозреваемого задержали и водворили в ИВС.