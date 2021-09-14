Убийство в исправительном учреждении в Молдовановке. Подозреваемый найден

В Чуйской области задержали подозреваемого в убийстве на территории исправительного учреждения в Молдовановке. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, 1 декабря 2019 года в столярном помещении учреждения № 1 ГСИН нашли повешенного и обгоревшего мужчину. Им оказался осужденный У. уулу Э., 1996 года рождения. Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 130 «Убийство» УК КР.

Убийство изначально попало в разряд наиболее сложных преступлений. В ходе досудебного расследования правоохранители нашли подозреваемого — 27-летнего уроженца Чуйской области Ж. уулу Т. Он отбывает наказание по нескольким статьям. Являлся смотрящим «за комнатой свиданий». Состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ.

Ранее сообщалось, что в исправительном учреждении № 1 в селе Молдовановка повесился осужденный. Предполагалось, что он совершил суицид.