В Бишкеке член «Хизб ут-Тахрир» распространял материалы через соцсети

В Бишкеке выявлен и задержан подозреваемый в изготовлении и распространении экстремистских материалов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

Уточняется, что во время мониторинга социальных сетей был выявлен активный пользователь аккаунта под ником «Владимер Вова». Он распространял материалы с признаками, содержащими экстремистские взгляды.

«Факт был зарегистрирован в ЕРПП. Оперативниками задержан подозреваемый 56-летний М.М. Он ранее судим за хранение и распространение экстремистских материалов. Его водворили в ИВС. По предварительным данным, в так называемой иерархии «Хизб ут-Тахрир Аль Ислами» задержанный М.М. занимал пост «Маъсул» по Чуйской области — он руководил организацией в пределах области, подбирал и назначал нижестоящих людей», — сообщили в ГУВД.