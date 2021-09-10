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Сюжет: Семейное насилие

Житель Нарына застрелил супругу. Его признали невменяемым

В Нарыне мужчина застрелил свою жену. Районный суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение в психдиспансер. Об этом говорится в решении судебной коллегии по уголовным делам и проступкам областного суда.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 19 мая примерно в 23.30 в одном из сел Нарынского района. 39-летний К.А. в тот день из своего огнестрельного оружия ИЖ-18 ЕМ, которое хранил незаконно, выстрелил в свою супругу А.С. Женщина скончалась на месте.

Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статьям 130 «Убийство» 253 «Незаконный оборот оружия, боеприпасов» УК КР.

Как отмечается, К.А. не имел образования. Был инвалидом второй группы. Официально нигде не работал. У супругов пятеро совместных детей. 28 мая мужчину заключили под стражу. Судебно-медицинская экспертиза показала, что К.А. страдает психической болезнью и является невменяемым.

Постановлением Нарынского районного суда обвиняемого отправили на принудительное лечение в Республиканскую психиатрическую больницу в селе Кызыл-Жар Джалал-Абадской области со строгим наблюдением. 

Позже прокуратура Нарынского района обратилась в областную судебную коллегию с апелляционной жалобой на решение райсуда. Они указали, что размещение обвиняемого в психдиспансер со строгим наблюдением не производится, если он совершил тяжкое преступление и представляет опасность для окружающих. В связи с этим они попросили отменить решение райсуда.

Судебная коллегия по уголовным делам и проступкам Нарынского областного суда удовлетворила ходатайство гособвинителей. Дело будет пересмотрено.  
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/206615/
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