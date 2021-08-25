В Бишкеке девушки подрались с охранниками ночного клуба и напали на милиционеров

В Бишкеке девушки устроили скандал, а затем напали на сотрудников охраны ночного клуба. Видео инцидента появилось на канале oppa_kg в Instagram.

Уточняется, что инцидент произошел сегодня примерно в 3.00 в ночном клубе Nirvana.

«Посетительницы заведения устроили скандал. Когда сотрудник охраны подошел к ним, чтобы успокоить, четыре девушки напали на него и ударили по лицу. Дебоширок доставили в УВД Свердловского района столицы», — указывается в подписи к видео.

В управлении Патрульной службы милиции 24.kg подтвердили эту информацию. По данным ведомства, девушки, устроившие дебош, напали и на милиционеров.

«Вызов по линии 102 о том, что в ночном клубе в микрорайоне «Восток-5» происходит драка, поступил примерно в 4.00. Когда на место приехали сотрудники патрульной милиции, девушки дрались с сотрудниками охраны. Наши сотрудники стали разнимать их, и в этот момент девушки стали выражаться нецензурно и напали на них. Дебоширок доставили в УВД Свердловского района, факт зарегистрирован в ЕРПП», — добавили в УПСМ.